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الأسهم الأميركية تهبط بأكثر من 2% بفعل مخاوف كورونا

المصدر: رويترز
الأسهم الأميركية تهبط بأكثر من 2% بفعل مخاوف كورونا وحزم التحفيز
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هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الاثنين، إذ تنامت المخاوف من ضربة جديدة لاقتصاد البلاد في ظل القلق حيال جولة أخرى من إجراءات الإغلاق، بسبب فيروس كورونا وعم قدرة الكونغرس على التوافق بشأن مزيد من التحفيز المالي.

وبلغ المؤشر داو جونز الصناعي قاع قرابة شهرين بعد فترة وجيزة من الفتح بنزوله 172.71‬ نقطة، بما يعادل 0.62‬%، إلى 27484.71 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 33.90‬ نقطة، أو ‭1.02‬%، إلى 3285.5، ثم ما لبث المؤشران حتى تراجعا 2%.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 183.14 نقطة، أو 1.70‬%، إلى 10610.14‬ نقطة.

كلمات دالّة

#أمريكا, #تحفيز, #كورونا, #أسهم
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