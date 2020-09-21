الكويت ترفع احتياطي النقد الأجنبي 1.6 مليار دولار في أغسطس

سجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل إلى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار)، ليتخطى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في يونيو الماضي، عندما وصل إلى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار).

ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا الوبائي وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي وارتفاع أسعار النفط. وتأتي هذه الزيادة مع عودة تدفقات الأجانب لاستثماراتهم في بورصة الكويت حيث حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 21.8 مليون دينار (ما يعادل 71.36 مليون دولار) خلال تعاملات شهر أغسطس من العام الحالي، وفقا لصحيفة "الأنباء".

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.

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وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية. وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 13.72 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.55 مليار دينار بالإضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 130.88 مليون دينار. وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

وبلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في يوليو الماضي نحو 2.340 مليار دينار بانخفاض قدره 88 مليون دينار وبنسبة 3.6% عن شهر يوليو الماضي البالغ 2.428 مليار درهم، مقسمة إلى 2.310 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 29.444 مليون دينار.

أما على مستوى المسكوكات، فارتفعت بقيمة 102 مليون دينار بنسبة 0.34% فبلغت في شهر اغسطس 29.44 مليون دينار مقارنة بـ 29.34 مليون دينار بنهاية شهر يوليو الماضي وارتفعت جميع فئات المسكوكات على عكس الاوراق المالية حيث ارتفعت فئة 100 فلس بمقدار 44 الف دينار حيث بلغت بنهاية اغسطس 13.218 مليون دينار مقارنة بـ 13.17 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي.

وارتفعت فئة 50 فلسا بمقدار 33 الف دينار حيث وصلت الى 9.283 ملايين دينار في نهاية اغسطس الماضي مقارنة بـ 9.250 ملايين دينار في نهاية يوليو الماضي. كما ارتفعت فئة 20 فلسا بمقدار 17 الف دينار حيث بلغت 3.918 ملايين دينار بنهاية اغسطس الماضي مقارنة بـ 3.901 ملايين دينار في نهاية يوليو الماضي. وبمقارنة الاحتياطيات الكويتية بنظرائها الخليجية تحل الكويت بالمرتبة الثالثة خلف السعودية والإمارات.