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السعودية.. إدراج أدوات الدين من فئة سبق إدراجها بـ1.25 مليار ريال

المصدر: العربية.نت
السعودية.. إدراج أدوات الدين من فئة سبق إدراجها
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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 1.245 مليار ريال (1,245,000,000) التالية تفاصيلها:

1- زيادة في إصدار رقم 04-07-2020 (رمز تداول: 5300) بقيمة 130,000,000 ريال ليصل إلى 9,100,000,000 ريال.

2- زيادة في إصدار رقم 12-07-2020 (رمز تداول: 5302) بقيمة 1,115,000,000 ريال ليصل إلى 7,615,000,000 ريال.

على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الثلاثاء 22/09/2020.

كلمات دالّة

#سوق السعودية, #تداول, #أدوات دين حكومية
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