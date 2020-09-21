"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ "صندوق الخبير ريت"

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" بدء تداول وحدات صندوق "صندوق الخبير ريت" الجديدة اعتباراً من اليوم الاثنين 21 سبتمبر.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لصندوق الخبير ريت على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في 16 يونيو الماضي على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية "مدير الصندوق" لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وأعلنت "شركة الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق"، في وقت سابق عن انضمام صندوق الخبير ريت ("الصندوق") لمؤشر "فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي" المختص بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية.

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تجدر الإشارة إلى أن انضمام الصندوق لهذا المؤشر الذي يختص بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية سيكون له أثر على الصندوق من خلال إمكانية استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب، وفقا لما قالته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت شركة الخبير المالية بصفتها مدير "صندوق الخبير ريت"، عن اكتمال عملية الاشتراك النقدي في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنجاح والتي انتهت بتاريخ 06\08\2020، حيث تمت التغطية بنسبة 104% من إجمالي حجم الطرح النقدي.

وكان مالكو وحدات "صندوق الخبير ريت" قد وافقوا في 5 يوليو الماضي، على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.8 مليون ريال من خلال طرح 36.53 مليون وحدة لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من 984.7 مليون ريال إلى 1707.5 مليون ريال.