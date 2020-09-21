الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوى في أكثر من 4 أعوام 

هبط الروبل الروسي أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام أمام اليورو متأثرا بانخفاض حاد في أسعار النفط واستمرار تضرر الأصول الروسية من تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وهبط الروبل إلى 90.40 مقابل اليورو، وهو أضعف مستوى له منذ فبراير شباط 2016 وإلى 76.55 أمام الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر.

موضوع يهمك شهد مؤشر الدولار الأميركي ارتفاعا حادا، اليوم الاثنين، وتراجعت عملات المخاطرة مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن في حين هوت... الدولار يقفز مع بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن أسواق المال

وكانت العملة الروسية سجلت مستويات قوية في مطلع العام عند 70 مقابل اليورو و61 أمام الدولار.

وتراجعت أيضا المؤشرات الرئيسية للأسهم الروسية متأثرة بهبوط أسعار النفط وسجل مؤشر الأسهم المقومة بالدولار أضعف مستوى له منذ الثاني والعشرين من مايو أيار مع هبوطه 3.8%، في حين انخفض مؤشر الأسهم المقومة بالروبل 2.9%.