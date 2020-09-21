الدولار يقفز مع بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن 

شهد مؤشر الدولار الأميركي ارتفاعا حادا، اليوم الاثنين، وتراجعت عملات المخاطرة مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن في حين هوت أسواق الأسهم حول العالم، بسبب مخاوف من تبعات زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.

وتراجع اليورو والدولار الأسترالي أمام الدولار الأميركي، كما اقتفت الأسهم في وول ستريت أثر الهبوط في الأسهم الآسيوية والأوروبية مع زيادة المخاوف من تأثير أي إجراءات جديدة للعزل العام بسبب الجائحة على التعافي العالمي.

واتسمت تعاملات الدولار الآسيوية بالهدوء لكنه صعد في معاملات لندن مع تراجع حاد في الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوعين وهبوط العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

موضوع يهمك هوت أسعار الذهب أكثر من 3% في التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مع صعود الدولار في... الذهب يهبط 3% بعد صعود الدولار.. والفضة تهوى 9% أسواق المال

وصعد مؤشر الدولار أمام سلة من العملات في أحدث تداولات بنسبة 0.74% إلى 93.698. كما تمكن الدولار الأميركي من التعافي من أدنى مستوى في 6 أشهر أمام الين الياباني وجرى تداوله عند 104.66 ين، بعد أن كان سجل في وقت سابق 104 ينات وهو أقل مستوى منذ 12 مارس آذار.

وهبط اليورو 0.8% إلى 1.1739 دولار. كما تراجع الجنيه الإسترليني 1% إلى 1.2798 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 1.04% إلى 0.7214 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلاندي 1.4% إلى 0.6663 دولار أميركي.