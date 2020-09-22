الأسهم الأوروبية تلملم خسائرها.. وقطاع السفر يخالف المسار

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد هبوط حاد أمس مع صعود أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، لكن المخاوف حيال قيود جديدة بسبب فيروس كورونا في بريطانيا وأماكن أخرى استمرت في الضغط على أسهم قطاع السفر.



وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش محافظا على مكاسبه بعد أسوأ جلسة في ثلاثة أشهر.

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وصعد قطاع التكنولوجيا، الذي تألق مقارنة بسائر القطاعات العام الجاري، 1.5% في حين كسبت أسهم الرعاية الصحية 0.6%، بحسب ما ورد في "رويترز".

ومع تزايد حالات الإصابة بكوفيد - 19 في بريطانيا، من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قيودا جديدة تشمل إغلاق الحانات والمطاعم وأماكن أخرى في قطاع الضيافة في العاشرة مساء في أنحاء البلد.



ونزلت أسهم شركات مالكة لحانات هي جيه.دي ويزرسبون وميتشلز آند بتلرز ومرستون بين 1.2% و3.6%.





وخسر سهم وايتبريد المالكة ل"بريميير إن" 2.8%، بعدما أعلنت عزمها خفض ستة آلاف وظيفة في وحدات الفنادق والمطاعم فيما تنال الجائحة من قطاعات السفر والضيافة.



ونزلت أسهم السفر والترفيه 0.7%، بعد هبوط 5.2% في الجلسة السابقة بينما تراجعت أسهم البنوك 0.3% إضافة إلى خسائر أمس البالغة 5.7%.