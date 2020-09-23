نجيب ساويرس: هكذا أستثمر في الذهب.. والمستجدات العالمية تدعم صعوده 

قال نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم المصرية، إنه يتوقع أن تصل أسعار الذهب حاليا إلى 2400 دولار للأونصة، مشيرا إلى أنه منذ عامين يتوقع استمرار صعود المعدن النفيس نظرا للمستجدات الجيوسياسية.

وأضاف أن جائحة كورونا الحالية جاءت لتدعم الاتجاه الصعودي للذهب، مشيرا في تصريحاته لقناة العربية إلى أن شركته تسعى إلى زيادة استثماراتها في قطاع التعدين للاستفادة من هذا الاتجاه.

وأوضح أنه لا يقوم بالمتاجرة في الذهب عبر الشراء والبيع، إنما يستثمر في شركات التعدين التي تتولى أعمال استكشاف المعادن. وأشار إلى أن تلك الشركات تستفيد من خبرته الإدارية لتحسين أداء الشركات.

موضوع يهمك توقع بنك سيتي غروب أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام الحالي، في ظل حالة عدم اليقين والمخاطر... سيتي غروب: أسعار الذهب ستسجل مستويات قياسية قبل نهاية 2020 أسواق المال

وارتفعت أسهم شركات التعدين التي تقوم باستكشاف الذهب على نحو كبير، وصعدت بعض الأسهم بنسبة 100%.

ووفقا لبيانات شركة AksjeBloggen، فإن القيمة السوقية لأكبر 5 شركات في العالم لإنتاج الذهب ارتفعت إلى 157.7 مليار دولار في سبتمبر، لتقفز بنسبة 73% منذ بداية العام.

والزيادة في القيمة السوقية التي حققتها أسهم تلك الشركات، كانت أكبر من الزيادة في أسعار الذهب نفسه. فمنذ بداية العام إلى الآن شهدت أسعار الذهب ارتفاعا لم يتجاوز 30%، وكانت نسبة الزيادة منذ بداية العام إلى أعلى مستوى له خلال هذا العام عندما وصلت الأسعار إلى 2069.4 دولار للأونصة هي 35.9%، مقابل سعره البالغ 1523.1 في بداية 2020، وفقا لحسابات "العربية.نت".

وتعد شركة نيومونت أكبر شركة منتجة للذهب، إذ أنتجت نحو 6.3 مليون أونصة في عام 2019، وفقا لبيانات ستاتيستا. وارتفعت أسهم الشركة، التي لديها مناجم في أميركا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا، وإفريقيا، من 29.39 دولار في ديسمبر 2019، إلى 35.86 دولار في مارس 2020، ثم إلى 45 دولارا في يونيو، ثم إلى 52.81 دولار في سبتمبر الجاري، ليشهد السهم بذلك ارتفاعا بنسبة 79.7%.

وواقعيا، أدى إغلاق الاقتصاد بسبب فيروس كورونا إلى تراجع الطلب على الذهب إلى أقل مستوى منذ 2009، إلا أن سعر المعدن الأصفر ارتفع إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل، إذ إن المخاوف من تأثيرات الوباء على الاقتصاد، أدت إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب.