سيتي غروب: أسعار الذهب ستسجل مستويات قياسية قبل نهاية 2020

توقع بنك سيتي غروب أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام الحالي، في ظل حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالانتخابات الأميركية.

وتشير توقعات البنك إلى قفزة تزيد عن 200 دولار للعقود الآجلة للمعدن الثمين مع تزايد قلق المستثمرين من معركة الرئيس الأميركي ترمب مع "جو بايدن"، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة من قِبل الاحتياطي الفدرالي.

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ومنذ مطلع العام الجاري، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 30% مع تجاوزه مستويات 2000 دولار للأوقية في وقت سابق من يوليو تموز الماضي ليحلق حول أعلى مستوياته في عدة سنوات مع تراجع الدولار الأميركي والذي يقوض ارتفاعه جاذبية الأصول المقومة بالدولار كالذهب.

كانت كبيرة المحللين لدى البنك للسلع لشبكة CNBC الأميركية، قالت إن مصرفها رفع توقعاته لسعر الذهب العام المقبل من مستوى 1850 دولارا للأوقية إلى مستوى 2100 دولار مع توقعات بارتفاع الإقبال على المعدن والذي يفضله المستثمرون كمخزن للقيمة وملاذ آمن في أوقات الأزمات.