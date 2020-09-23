نيكاي ينخفض بفعل مخاوف الفيروس والتحفيز

هبطت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، فيما اقتفت البورصة أثر خسائر الأسواق العالمية عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة وتحت ضغط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتأجيل برنامج تحفيز أميركي.

وسجلت أسهم شركات السيارات وغيرها من أسهم القيمة أكبر خسائر، ولكن حد من الهبوط تألق شركات الألعاب والأسهم ذات الصلة بالإنترنت نتيجة المخاوف حيال جائحة كوفيد-19.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.06% إلى 23346.49 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13% إلى 1644.25 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير الخبراء في اوكاسان سيكيورتيز "ثمة مخاوف من زيادة إصابات كورونا مع انخفاض درجات الحرارة. إلى جانب ذلك المستثمرون قلقون بشأن تأجيل برنامج تحفيز أميركي نظرا لأن الحزمة الاقتصادية الضخمة كانت الداعم للسوق".

ونزل سهم سوزوكي موتور 3.6%، وهوندا موتور 2.8%، ونيسان موتور 3.2%.

وتراجع سهم باناسونيك 3.7% بعدما صرح الرئيس التنفيذي لتسلا بأن إنتاج البطارية الجديدة منخفضة التكلفة المرتقبة قد يستغرق ثلاثة أعوام.

وعلى الجانب الآخر، اتجه المستثمرون لشركات الألعاب وهي الرابح من إجراءات العزل. وارتفع سهم بانداي نامكو 3.4%، وسايبر اجنت 6%.