ارتفاع إصابات كورونا يهبط بمعظم بورصات الخليج 

أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم الخميس، فيما تلقت بورصة دبي أكبر ضربة من خسائر للأسهم العقارية، بعد يوم من إعلان الإمارات أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت الإمارات أمس الأربعاء، 1083 حالة جديدة، فيما تعزو السلطات الارتفاع الأحدث في الإصابات لعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وانخفض مؤشر بورصة دبي الرئيسي 1.5% بفعل تراجع سهم إعمار العقارية 2.4%، وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4%.

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وفي أبوظبي، نزل المؤشر 0.5%، متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.9% وانخفاض سهم الدار العقارية 1.5%.

وسجلت الإمارات 87530 إصابة و406 حالات وفاة بكوفيد-19 حتى الآن.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1% مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9% وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 1.5%.

لكن سهم أسمنت نجران ارتفع 9.9% بعد أن أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول بواقع 0.75 ريال للسهم. وكانت البورصة السعودية مغلقة في عطلة أمس.

ونزل مؤشر بورصة الكويت 0.3% مع انخفاض معظم الأسهم المدرجة على المؤشر. وخفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.6% مع انخفاض سهم مستشفى كليوباترا 2.8% وتراجع سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرمس 1.8%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 8236 نقطة.

أبوظبي.. خسر المؤشر 0.5% إلى 4467 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 1.5% إلى 2252 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.6% إلى 10911 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1450 نقطة.

سلطنة عمان.. ربح المؤشر 0.2% مسجلا 3627 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 6222 نقطة.