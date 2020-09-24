"بن داود القابضة" تؤجل الاكتتاب بسبب تطورات جوهرية

أعلنت شركة بن داود القابضة السعودية أن المجموعة تمر بتطورات جوهرية تستلزم الإفصاح عنها إلى السوق المالية، وهو ما يستدعي تأجيل الاكتتاب المرتقب لأسهم الشركة.

وقالت الشركة إنها ستصدر نشرة اكتتاب إضافية، تتضمن معلومات جديدة عن عملية بناء سجل الأوامر وحجم الطرح، وسيتم عرضها على هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها، وهو ما يعني تأجيل الاكتتاب الذي كان مقررا في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

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وتعتزم "مجموعة بن داود" طرح حصة 20% من رأسمال الشركة، ويتراوح النطاق السعري ما بين 84 و96 ريالا للسهم، وهو ما يقيم الشركة بنحو 11 مليار ريال.

وبحسب بيان للشركة، فإن الطرح يشمل 22,86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وتوقعت بن داود أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1.9 مليار ريال أي نحو 512 مليون دولار، و2.2 مليار ريال بما يعادل 585 مليون دولار.

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وفي لقاء مع "العربية"، قال وليد بن غيث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إنه من المتوقع أن تكون معلومات طرأت خلال الفترة من تقديم الأوراق إلى الهيئة والجهات المالية، حتى الفترة الحالية. وأقرب الظن أن المعلومات التي سيتم الإعلان عنها لن تكون مؤثرة على طرح شركة بن داود.

وأوضح أن الفائدة من نقل اكتتاب الأفراد إلى صناديق الاستثمار خلال طرح الشركة، هي تحفيز الأفراد نحو استثمار مدخراتهم عبر صناديق الاستثمار، وهو ما يخفف من تعرضهم للمغامرات الاستثمارية، ويمكنهم من الاستفادة من الطروحات الأولية التي يتم فيها طرح الأسهم بأسعار مشجعة.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، قامت هيئة سوق المال بتخصيص جزء كبير لصناديق الاستثمار، ونأمل أن تعود تخصيص نسبة كبيرة لصناديق الاستثمار.