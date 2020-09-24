"المعذر ريت" يبرم اتفاقية شراء عقار بـ17 مليون ريال

أعلن صندوق المعذر ريت عن إبرامه اتفاقية شراء عقار في حي السلام بمدينة الرياض، وهو أرض مرفق تعليمي تبلغ مساحتها 10,000 متر مربع تقع في حي السلام، قرب تقاطع طريق عبدالرحمن بن عوف مع شارع الشباب، وتبلغ قيمة الاستحواذ 17 مليون ريال.

ويهدف الاستحواذ لاستكمال بناء مجمع تعليمي للبنين (ابتدائي-متوسط-ثانوي)، بمساحة بناء تقارب 18,634.1 متر مربع يتوقع أن تصل تكلفة بنائه إلى 23 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول"، تم تأجير العقار إلى شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب لمدة إحدى عشر سنة ملزمة، على أن تبدأ السنة الإيجارية الأولى بقيمة 3,6 مليون ريال ويدفعها المستأجر مقدماً مقابل جزء من قيمة الإنشاءات المقامة على العقار حالياً. وسترتفع القيمة الإيجارية اعتباراً من السنة السادسة بنسبة %17.5.

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ويبلغ إجمالي قيمة عقد الإيجار 43,3 مليون ريال. وقد قدم المستأجر ضمانات إيجارية عبارة عن سندات أمر لمدة عشر سنوات.

وتوقعت الشركة أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابيا، من خلال زيادة قيمة إيرادات الصندوق الصافية بعد خصم مصاريف الصندوق، وزيادة متوسط مدة العقود الإيجارية للصندوق.

وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق عن تلقي مدير الصندوق شركة "أصول وبخيت الاستثمارية"، خطابا من قبل شركة "الكون الخليجية للتجارة والمقاولات" بصفتها المستأجر الرئيسي لعقار الربيع جينكس، يفيد برغبتها في تسليم الوحدات المستأجرة البالغة قيمة إيجارها 3.75 مليون ريال، والتي تمثل ما يقارب نسبته 7% من إجمالي الإيجارات السنوية.

وأضاف الصندوق، في بيان له على "تداول"، أن العقار يقع في تقاطع شارع القياس مع طريق الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض.

وأوضح أن ملف المستأجر منظور لدى المحكمة المختصة، وذلك لتخلفه عن السداد، مشيرا إلى أن القضية ما زالت منظورة وفي مجراها لدى المحاكم المختصة للحفاظ على حقوق مالكي الوحدات.

وبين أن الأثر المالي الناتج عن ذلك سيتم تحديده عند صدور حكم قضائي يفصل في النزاع القائم بشأن تخلف سداد المستأجر .