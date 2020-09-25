نيكاي يغلق مرتفعاً.. وترقب للمزيد من التحفيز الأميركي

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، لتقتفي أثر صعود وول ستريت أمس إذ تفوقت الآمال بشأن المزيد من التحفيز الأميركي على بعض المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي.



وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.51% إلى 23204.62 نقطة. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48% إلى 1634.23.



لكن في الأسبوع، هبط المؤشر القياسي 0.67% إذ يحذر بعض المحللين من أن المخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا قد تقيد صعودا إضافيا للأسهم اليابانية.



وتلقت المعنويات الدعم خلال الجلسة، إذ قال مشرع أميركي كبير إن الديمقراطيين في مجلس النواب يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا بحجم 2.2 تريليون دولار قد يتم التصويت عليها الأسبوع القادم.



وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا المتطورة اليابانية لتقتفي أثر مكاسب لكبرى الشركات الأميركية مثل أبل وأمازون.كوم ونفيديا وفيسبوك.



وقال متعاملون ومحللون إن المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم قبل الجولة القادمة من إعلانات أرباح الشركات لضمان تأهلهم للحصول على توزيعات الأرباح من حيازاتهم.



وبين أكبر 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس، تصدر سهم كينيس لصناعات المكونات الكهربائية الأسهم الرابحة مرتفعا 2.16% وتلاه سهم تويوتا موتور لصناعة السيارات الذي زاد 1.73%.



وتزيل قائمة الأسهم سكك حديد شرق اليابان الذي انخفض 3.56% وسهم سكك حديد وسط اليابان الذي تراجع 2.85%.



وتقدم 148 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 69 سهما اليوم.