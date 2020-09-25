المستثمرون يسحبون 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية

كشف تقرير تدفقات الصناديق الأسبوعية من بنك أوف أميركا، اليوم الجمعة، أن المستثمرين سحبوا 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق من تلك الفئة من الأصول.



وقال محللو بنك أوف أميركا استناداً إلى بيانات للأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية إنه جرى سحب الأموال من قطاعات كانت المستفيد الرئيسي من التعافي في أعقاب انهيار كوفيد-19 في مارس آذار.



وتكبدت أسهم التكنولوجيا نزوحا للتدفقات بقيمة مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو 2019، بينما تدفقت 11.6 مليار دولار من الأسهم القيادية الأميركية.

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وخسر المؤشر ستاندرد اند بورز 7.2% منذ بداية سبتمبر في أول أداء شهري سلبي منذ مارس، فيما تراجع المؤشر ناسداك ما يزيد عن 10%.



وشملت التحركات الكبيرة الأخرى للتدفقات الاستثمارية هذا الأسبوع صناديق السندات مرتفعة العائد التي سجلت أكبر خروج للتدفقات منذ مارس، لتخسر 5.4 مليار دولار.



وسجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوحا للتدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي بينما استقطبت صناديق السندات بوجه عام 1.3 مليار دولار.