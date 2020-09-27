أسواق الخليج تغلق مرتفعة.. ودبي تخالف المسار هبوطاً

أغلقت معظم أسواق الخليج الرئيسية مرتفعة، اليوم الأحد، حيث دعمت أسهم شركات البتروكيماويات المؤشر السعودي، في حين خالفت دبي الاتجاه لتغلق على هبوط.

وزاد المؤشر القياسي للمملكة 0.7%، إذ ارتفع سهم شركة كيان للبتروكيماويات 4.6%، وصعد سهم شركة التصنيع الوطنية السعودية 4.8%، بحسب ما ورد في "رويترز".



وقفز سهم أسمنت نجران 9.9%، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة عندما اقترحت الشركة توزيع أرباح نصف سنوية 0.75 ريال للسهم.





وتخلى مؤشر دبي الرئيسي عن مكاسبه المبكرة وأقفل على هبوط 0.3%. ونزلت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4% وأرامكس2.3 %.

وكانت أرامكس أكدت يوم الأربعاء أن جزءا من منشأة تخزين تابعة لها في المغرب تضرر في حريق. وسيتضح أي تأثير مالي للحادث في التقرير المالي للربع الثالث من السنة.

وأغلق سهم أرابتك القابضة مرتفعا 0.7%. وكانت رويترز أوردت يوم الخميس نقلا عن مصدرين مطلعين أن شركة المقاولات التي تتكبد خسائر عينت أليكس بارتنرز للاستشارات لمساعدتها في إعادة هيكلة الدين.

وأرجأت أرابتك اجتماعا للمساهمين جرت الدعوة إليه لأخذ قرار حيال مواصلة الشركة عملياتها أو تصفية أعمالها وحلها بعدما تضررت مشروعاتها من الجائحة وتحملت تكاليف إضافية.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4% بفضل صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.9% بينما تقدم سهم الدار العقارية واحدا بالمئة.

وفي قطر، زاد المؤشر 0.3%، حيث قفز سهم قطر للتأمين 6.1%.

وخارج الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1% مع انخفاض سهم الشركة الشرقية للدخان 3.4 %.