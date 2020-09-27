"الصمعاني" توافق على الانتقال للسوق السعودية الرئيسية 

أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارتها على الانتقال للسوق الرئيسي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إدارة الشركة تنوه بأن الانتقال إلى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وكشفت البيانات المالية لشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن تحولها للربحية خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

موضوع يهمك أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن توقيعها لعقد تقديم حلول لوجستية مع مجموعة سيرا القابضة وذلك في إطار... "الصمعاني" توقع عقداً مع "سيرا القابضة" بـ 6.5 مليون ريال شركات

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 719 ألف ريال خلال الفترة المُقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسة 12% مقارنة بالفترة المماثلة، كما انخفضت نسبة تكاليف التشغيل كنسبة من المبيعات 70% للفترة الحالية مقابل 77% للفترة المماثلة مما أدى إلى زيادة هوامش الأرباح نتيجة زيادة كفاءة التشغيل وانخفاض التكاليف الحكومية للعمالة على إثر القرارات الحكومية بشأن المنشآت الصناعية.

كذلك انخفضت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية لفترة النصف الأول من العام 2020 مقارنة بالفترة المماثلة.

وارتفعت المبيعات إلى 21.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغ 18.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 459 ألف ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات مقارنةً بالعام 2018، حيث ارتفعت مبيعات العام الحالي بنسبة 6.3% عن العام السابق.