أول يوم تداول.. بداية متواضعة لسهم سيمنس إنرجي في فرانكفورت

فتحت أسهم سيمنس إنرجي على هبوط في أول أيام التداول في بورصة فرانكفورت، اليوم الاثنين، مع تأهب الشركة لمستقبل مستقل عن الشركة الأم سيمنس.

وفتح سهم الشركة على 22.01 يورو (25.59 دولار) اليوم ليعطي الشركة قيمة سوقية 16 مليار يورو.

وقدر مصدر في وقت سابق القيمة السوقية للشركة بين 21 و22 مليار يورو.

موضوع يهمك قالت مجموعة الرعاية الصحية الألمانية، سيمنس هيلثنيرز، الأحد، إنها ستستحوذ على فاريان ميديكال سيستمز في صفقة تُقيّم... سيمنس هيلثنيرز تستحوذ على فاريان بـ 16.4 مليار دولار شركات





وفي الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، نزل السهم إلى 20.72 يورو.



وجرى فصل القطاع عن سيمنس بسبب ضعف هوامش الربح، وتصنع الشركة توربينات غاز وأنظمة توزيع كهرباء وتمتلك حصة 67% في سيمنس جاميسا ثاني أكبر منتج لتوربينات الرياح في العالم.



وفي البداية، باعت سيمنس 55% من سيمنس إنرجي للمساهمين وتنوي خفض حصتها المباشرة البالغة 35.1% إلى حد كبير خلال 12 إلى 18 شهرا من الإدراج في البورصة.

ويمتلك صندوق معاشات التقاعد في سيمنس حصة 9.9% في سيمنس إنرجي.



وقال مصدر مطلع إن سيمنس ستبقي على حصة حوالي 25% في سيمنس إنرجي ما يعطيها حق منع أي محاولات استحواذ غير مرغوبة، مضيفاً أنها ستحتفظ بحصة الأقلية التي تتيح لها ذلك لمدة 5 سنوات على الأقل.