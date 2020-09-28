دبي تقود الاتجاه الصعودي لبورصات الخليج بدعم من القطاع المالي

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين، ودعمت أسهم الشركات المالية بورصة دبي.

وربح المؤشر السعودي الرئيسي 0.5% بفضل ارتفاع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.1% وصعود سهم الاتصالات السعودية 1.8%.

وقال وزير السياحة السعودي لرويترز إن المملكة تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد وذلك بعد شهور من التعليق وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك علاء آل إبراهيم، رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، يتوقع أن يشهد سوق الأسهم السعودية عملية تصحيح ثم... توقعات أن يصل مؤشر سوق السعودية لـ8600 نقطة بنهاية العام أسواق الخليج





بالمقلب الآخر، ارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.7%، بفضل صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9% بينما زاد سهم بنك دبي الإسلامي1.2%.

وأغلق سهم أرامكس مرتفعا 2.1% لينهي خسائر استمرت على مدى جلستين بدأت بعد أن أكدت شركة الخدمات اللوجيستية يوم الأربعاء أن جزءا من منشأة مستودعات تابعة لها في المغرب تضرر جراء حريق.





وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1% بدعم من الشركة العالمية القابضة التي قفز سهمها 3%.



وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.7%، إذ صعدت معظم الأسهم المكونة له ومن بينها سهم قطر للتأمين الذي زاد 8.2%.



وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.6% وقفز سهم الشركة الشرقية للدخان 4.8%.



وأظهرت وثيقة اليوم الاثنين أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأميركي.



وقال وزير المالية محمد معيط يوم الأحد إن السندات الخضراء ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتجذب المهتمين بالعوائد البيئية.