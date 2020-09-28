أسهم أوروبا تقفز بعد بيانات إيجابية من الصين وانتعاش البنوك

تعافت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بشكل جزئي من خسائر ضخمة تكبدتها الأسبوع الماضي، بدعم من أرباح إيجابية للشركات الصناعية في الصين وقفزة لأسهم كومرتس بنك الألماني بعد أن عين رئيسا تنفيذيا جديدا.

وارتفع سهم كومرتس بنك 4.3%، بعد أن عين مانفريد كنوف المدير الكبير في دويتشه بنك المنافس ليقود البنك، الذي يعاني من اضطرابات عقب الاستقالة المفاجئة لرئيسه التنفيذي في أوائل يوليو/تموز.

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وارتفع سهم اتش.اس.بي.سي هولدنجز 10.1%، بعد أن عززت مجموعة التأمين الصينية بينج آن، أكبر مساهم في المصرف البريطاني، حصتها.

وربحت أسهم البنوك 3.6%، لترتفع من أدنى مستوى على الإطلاق الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وارتفع أسهم أرسيلور ميتال 8%، بعد أن اتفقت كليفلاند-كليفز على شراء الأصول الأميركية لشركة صناعة الطلب مقابل نحو 1.4 مليار دولار.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.4%، خلال التعاملات بعد أن انخفض الأسبوع الماضي 3.6%.