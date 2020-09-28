الذهب يرتفع مع ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي مع تنامي الضبابية السياسية قبل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1861.13 دولار للأونصة. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، استقر المعدن الأصفر عند 1865.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق في أكسي كورب: "سيتحرك الذهب وفقا لإيقاع الدولار الأميركي".

وتابع "ستكون الحركة الأكبر على الأرجح عقب المناظرة الرئاسية حيث سيكون لدينا فكرة أفضل عن اتجاه استطلاعات الرأي".

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه منخفضا قليلا عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي.

والدولار القوي يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتجري أول مناظرة رئاسية بين ترمب وبايدن غداً الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 22.87 دولار للأونصة في حين كسب البلاتين 0.6% ليسجل 852.21 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 إلى 2218.18 دولار.