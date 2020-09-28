آمال باتفاق بريطاني أوروبي يصعد بالاسترليني أكثر من 1%

صعد الجنيه الاسترليني أكثر من 1%، اليوم الاثنين، بدعم من آمال بأن بريطانيا قد تتوصل إلى اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر تشرين الأول أو على الأقل تتفادى خروجا خشنا من التكتل.



وأطلق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أسبوعا حاسما من المحادثات اليوم الاثنين لكنهما حذرا من إن اتفاقا ما زال بعيدا بعض الشيء.



وقفز الاسترليني 1% أمام العملة الأميركية إلى 1.2863 دولار بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.2930 دولار.

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وارتفع 0.7% أمام العملة الأوروبية إلى 90.61 بنس لليورو بعد أن سجل ذروة 20 يوما عند 90.26 بنس، بحسب ما ورد في "رويترز".

إلى ذلك، أكد البريطانيون الاثنين عزمهم على تعديل بنود اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي وإن على حساب أسبوع حاسم من المفاوضات مع الأوروبيين في بروكسل حول مستقبل علاقتهم التجارية.

وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في ختام اجتماع مع وزير الدولة البريطاني مايكل غوف في بروكسل "موقف بريطانيا بعيد كل البعد عما يمكن للاتحاد الاوروبي القبول به".

وقال غوف عبر التلفزيون البريطاني "كنا كما كانوا في غاية الوضوح من أنه لا يزال ثمة مسافة بيننا. لكننا كنا وكانوا في غاية الوضوح أننا نرغب في سد هذه الهوة".

وتتمحور المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يثير تساؤلات تتعلق ببعض الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير.