الراجحي المالية للعربية: قطاع البتروكيماويات يعاني تحديات وسيحقق أرباحا

قال رئيس الأبحاث في الراجحي المالية مازن السديري، إن مقارنة سوق الأسهم السعودية حالياً بـ2006 غير صحية، وقطاع البتروكيماويات سيعاني تحديات ولكنه سيعود ويحقق أرباحاً.

وأضاف السديري في لقاء مع "العربية" أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات من ضمنها زيادة المعروض عالمياً والتعافي الاقتصادي. ووصل حجم السوق السعودي عام 2006 لحدود 3 تريليونات، وارتفع إلى 9 تريليونات ريال هي مقارنة غير عادلة، لأن مكرر السوق في ذلك الوقت بحدود 48، أما الآن بحدود 30. والسؤال الحقيقي هو: ما هو حجم الأرباح التي تبرر حجم هذه المكررات؟

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وتابع السديري "هناك تفاؤل بالسوق وقد ينعكس على البتروكيماويات مع قرب وجود لقاح لفيروس كورونا بالإضافة لخطط التحفيز الموجودة في الأسواق الأميركية التي قد تظهر بعد الانتخابات.

ومن المرجح أن يرتفع سعر النفط بحدود 50 دولاراً عام 2021 نتيجة التغيرات في السوق وعودة النشاط للاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤدي لارتفاع التكلفة على البتروكيماويات. هذا الأمر سيساعد منتجي "الإيثان" بالسعودية لأن تكلفتهم ثابتة. من جهة أخرى هناك زيادة عرض لذلك نتوقع نمو الأسعار وهو ما يرفع الأرباح من مليار ريال إلى 18 مليار ريال.