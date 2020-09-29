مجلس إدارة "المتقدمة" يقر توزيع أرباح نقدية 6.5% عن الربع الثالث

وافق مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بعد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2020م.

وتصل القيمة الإجمالية للتوزيعات 140.7 مليون ريال.

وقالت الشركة إن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتراجعت أرباح "المتقدمة" بالربع الثاني من عام 2020، بنسبة 19.4% إلى 155 مليون ريال مقابل 192.31 مليون ريال، للربع المماثل من العام الماضي.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في يونيو/حزيران الماضي، توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من العام 2020م، بقيمة 140.7 مليون ريال، بواقع 0.65 ريال للسهم.