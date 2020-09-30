توقعات برفع البنوك المركزية حيازتها من الذهب العام المقبل

تكثر التوقعات حيال قيام البنوك المركزية برفع حيازتها من الذهب العام المقبل.

فبحسب Citigroup، سيرتفع الطلب على المعدن الأصفر إلى نحو 450 طنا، بعد انخفاضه إلى 375 طنا العام الحالي، وهو أقرب من أدنى مستوى منذ عقد.

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من جهته، توقع "HSBC" ارتفاع الطلب على الذهب من قِبل البنوك المركزية بشكل طفيف ليصل إلى 400 طن العام المقبل، من ما يقدر بنحو 390 طنا في 2020، وهو ما يحتمل أن يكون ثاني أدنى مستوى في 10 سنوات.

وتوقع بنك الاستثمار العالمي UBS أن يواصل المعدن النفيس ارتفاعه المطرد خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الضبابية تكتنف الاقتصاد العالمي في خضم جائحة كورونا.

وقالت كبيرة المحللين لدى البنك للسلع لشبكة CNBC الأميركية، إن مصرفها رفع توقعاته لسعر الذهب العام المقبل من مستوى 1850 دولارا للأوقية إلى مستوى 2100 دولار مع توقعات بارتفاع الإقبال على المعدن، والذي يفضله المستثمرون كمخزن للقيمة وملاذ آمن في أوقات الأزمات.

ومنذ مطلع العام الجاري، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 30% مع تجاوزه مستويات 2000 دولار للأوقية في وقت سابق من يوليو تموز الماضي، ليحلق حول أعلى مستوياته في عدة سنوات مع تراجع الدولار الأميركي والذي يقوض ارتفاعه جاذبية الأصول المقومة بالدولار كالذهب.

وأضافت يو تشو غوان: "نحن متفائلون بشدة بشأن أداء الذهب خلال الفترة المقبلة. نعتقد أن الأسعار ستواصل الارتفاع، ولكن المثير في الأمر حقا هو أن الأسعار ستظل مرتفعة لمدة أطول مما كان متوقعا".

وأشارت تشو أيضا إلى أن بيئة سلبية أو صفرية لأسعار الفائدة ستدعم أداء المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة وسط توجه عدد من كبار البنوك المركزية حول العالم لتبني سياسات نقدية توسعية بهدف تحفيز اقتصاداتها والتي تئن بشدة من تبعات الجائحة.