السعودية الأفضل أداء بين أسواق الخليج.. وأفضل ربع ثالث لها بـ16 عاما

سجلت سوق الأسهم السعودية أفضل أداء فصلي لها في 4 سنوات منذ عام 2016، وكسبت 14% في الربع الثالث من العام.

وبذلك تكون السعودية الأفضل أداء بالربع الثالث بين أسواق الخليج، وأفضل ربع ثالث لها بـ16 عاما.

وحققت الأسواق الخليجية الأخرى مكاسب فصلية أيضاً، إذ ارتفعت سوق دبي بنسبة 8.3% في الربع الثالث من العام، بينما ارتفعت سوق أبوظبي بنسبة 5.13%.

موضوع يهمك أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بنسبة 7% في الربع الثاني في مؤشر على... تراجع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 7% بالربع الثاني اقتصاد

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت جميعها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 5.84%، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 7.13%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.43%.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 2.67%، في حين ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 11.98%، وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 9.48% في الربع الثالث.

وخارج أسواق الخليج، حققت بورصة مصر ارتفاعات فصلية بنسبة 2.21% .

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بنسبة 7% في الربع الثاني في مؤشر على تأثير فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.

والسعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وقلصت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي مثلما فعلت في باقي أنحاء العالم.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية "بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%".

وفي الربع الأول، سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 1% نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس آذار.

القطاع غير النفطي هو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط، الأكثر تضررا في الربع الثاني وانكمش 8.2% في حين تراجع القطاع النفطي 5.3% بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.