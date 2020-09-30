مصادر لـ العربية نت: عمومية أرابتك تقرر تصفية الشركة وإعلان الإفلاس

قالت مصادر مطلعة لـ العربية نت" إن الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة قررت حل الشركة وتصفيتها.

وأضافت المصادر أن مجلس الإدارة قام بإرسال رسالة بريدية لجميع الموظفين بالقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية.

وتضمنت الرسالة البريدية أنه تقرر "حل الشركة والتقدم بطلب للمحكمة المختصة بطلب إعلان إفلاس الشركة وتصفيتها، والتوصية بتعيين ألكس وشركاه وماثيو وايلد أو أي طرف آخر يحدده مجلس الإدارة وفقا لما يراه مناسبا كمصف للشركة".

موضوع يهمك وافق بنك "جيه.بي مورغان تشيس أند كو"، على دفع أكثر من 920 مليون دولار وأقر بارتكاب مخالفات لكي يسوي تحقيقات اتحادية... جي بي مورغان يسدل الستار على فضيحة تلاعب مقابل 920 مليون دولار قصص خاصة

كما تقرر عدم استمرارية الشركة على أن يقوم مجلس الإدارة قبل إشهار الإفلاس بإطلاع أصحاب المصلحة على آثار قرار التصفية ضمن مهلة شهرين.

وبحسب بيانات رسمية سابقة لأرابتك خسرت الشركة في النصف الأول من عام 2020، نحو 794 مليون درهم ناجمة عن أعمال الإنشاء (أرابتك للإنشاء)، مقابل أرباح بلغت 58 مليون درهم في النصف المقارن من 2019.

وكان مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عقد مؤخراً، على تعيين وليد أحمد المقرب المهيري عضواً ورئيساً لمجلس الإدارة.

ويبلغ مقدار الخسائر المتراكمة لشركة أرابتك 1.46 مليار درهم، تشكل 97.22%، من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم.

وقالت مصادر مطلعة لـ العربية نت"، إن الخسائر المتراكمة الحقيقية للشركة قد تتخطى الـ97%.