إيران في مأزق.. الدولار يتجاوز 30 ألف تومان

تجاوز الدولار الـ30 ألف تومان إيراني، وفق إيران إنترناشيونال عربي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال إن بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات، منذ أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على اقتصادها.

وقال في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي الإيراني الأسبوع الماضي، إن الإجراءات الأميركية أضرت بواردات البلاد من الأدوية وإمدادات الطعام، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام أجنبية اطلعت العربية نت عليها.

موضوع يهمك لم ينقطع فرض العقوبات من قبل أمريكا على إيران منذ زمن طويل، وحتى عندما توقفت دول الاتحاد الأوروبي عن ذلك، ووقفت مع إيران... العقوبات الأمريكية مؤثرة جدا في إيران وإن أنكرت ذلك الآراء

وأعلنت الولايات المتحدة، دفعة جديدة من العقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بما تصفه بدعم البرنامج النووي الإيراني، بعد ساعات من تهديدها بعواقب على خلفية الرفض الأممي والدولي لإعادة العمل بالعقوبات الأممية على طهران.

وتقدمت واشنطن بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من أكتوبر المقبل، إلا أن مجلس الأمن الدولي رفض هذا الطلب.

وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضها عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وكان سعر صرف الدولار الأميركي 160 ألف ريال في بداية السنة التقويمية الإيرانية الحالية في 20 مارس/آذار الماضي، لكنه وصل إلى 300 ألف ريال اليوم.