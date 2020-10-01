التمويل الدولي: نزوح كبير لتدفقات السيولة للأسواق الناشئة

قال خبراء اقتصاد في معهد التمويل الدولي إن نزوح تدفقات كبيرة للأموال من الأسواق الناشئة قرب نهاية سبتمبر/أيلول يشير إلى تحول نحو "عزوف عن المخاطرة" بشكل كبير في هذه الأسواق.

وقال المعهد إن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات محافظ بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر اتسم باضطراب جديد في السوق وحالة من عدم اليقين بشأن انتخابات الرئاسة الأميركية وارتفاع الدولار والضبابية بشأن التعافي من جائحة كورونا، وهو ما يزيد عن 700 مليون دولار مسجلة في أغسطس/آب.

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وأشار المعهد إلى أنه لاحظ فروقاً متنامية في التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تشهد بعض الأسواق استمرار تنامي نزوح الأموال وزيادة الاتساع بين تدفقات الدين والأسهم.

وخلال سبتمبر أيلول، سجلت التدفقات على الدين 12.9 مليار دولار، فيما شهدت الأسهم نزوح 10.8 مليار دولار منهما أربعة مليارات دولار خرجت من أسهم صينية.

وعلى مستوى المناطق، شهدت الأسواق الناشئة في أوروبا وأميركا اللاتينية دخول تدفقات بلغت 1.1 و1.6 مليار دولار على التوالي، كما سجلت بقية المناطق تدفقات.