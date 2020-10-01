12 مليار جنيه حصيلة خسائر الأسهم المصرية في سبتمبر

غيرت البورصة المصرية اتجاهها الصعودي على مستوى تعاملاتها المجمعة خلال شهر سبتمبر المنتهي أمس لتخسر الأسهم المدرجة نحو 12.17 مليار جنيه.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.3% لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 10989 نقطة، مقابل نحو 11365 نقطة بنهاية أغسطس الماضي فاقداً نحو 376 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ""إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" خلال سبتمبر بنسبة 8.37% عند 2003 نقاط مقابل 1848 نقطة بنهاية الشهر الماضي.

كما صعد أيضاً المؤشر "إيجي إكس 100" للعائد الكلي بنسبة 4.8% ليصل إلى 2896 نقطة بنهاية سبتمبر 2020. كما ارتفع المؤشر متساوي الأوزان "إيجي إكس 50" في سبتمبر بنسبة 0.72% لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 2059 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال سبتمبر بنحو 12.17 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 618.716 مليار جنيه.

على صعيد تعاملات أمس، تباينت المؤشرات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي نحو 428 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 618.716 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 332.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.03 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39 ألف عملية لعدد 188 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 85.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 7.51%، والعرب على 6.59%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 24.98% من إجمالي تعاملات أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 75.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.7 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10989 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12761 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4203 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2003 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2896 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 1018 نقطة.