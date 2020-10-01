الإقبال على العملات عالية المخاطر يفقد "الدولار" مكاسبه

تراجع الدولار، اليوم الخميس، إلى أقل مستوى في 9 أيام حيث عززت بيانات أميركية قوية وآمال بشأن تحفيز مالي ثقة المستثمرين بما يكفي للإقبال على عملات أكثر مخاطرة.



وارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار وبلغ أعلى مستوى في عام ونصف العام في السوق الخارجية حيث أدت عطلة في الصين لشح السيولة وعززت تحركات العملة. إضافة إلى ذلك كشفت بيانات صينية أمس الأربعاء أن تعافي بكين الاقتصادي يمضي في مساره.



كما صعد الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية مقابل الدولار.

موضوع يهمك صعد الذهب اليوم الخميس بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز... تراجع الدولار يرفع الذهب وسط آمال بشأن تحفيز أميركي أسواق المال





واقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة تحفيزات قدمتها لمجلس النواب تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار وتصاعدت الآمال بإمكانية توصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحل وسط.



وفي ظل بيانات قوية لسوق العمل وقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة دفعت المعنويات في السوق الدولار للتراجع إلى 93.61 مقابل سلة عملات وهو أدنى مستوى له منذ 22 سبتمبر أيلول.



وسجل اليورو في أحدث تداولات 1.1735 دولار مرتفعا 0.1 بالمئة خلال اليوم.



وزاد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7186 دولار أميركي بعدما لامس 0.7197 في وقت سابق وهو أعلى مستوياته منذ 22 سبتمبر أيلول.



وارتفع اليوان الصيني 0.6% إلى 6.7457 للدولار بعدما زاد إلى 6.7330 وهو أعلى مستوياته منذ بداية مايو أيار 2019.



وانخفض الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2881 دولار وتراجع أيضا 0.2% مقابل اليورو ليجري تداوله مقابل 91.08 بنس.