تراجع الدولار يرفع الذهب وسط آمال بشأن تحفيز أميركي 

صعد الذهب اليوم الخميس بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أمريكية جديدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1892.23 دولار للأونصة ليبدأ أكتوبر تشرين الأول على ارتفاع بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر أيلول.

موضوع يهمك أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من... وفا للتأمين تقلص خسائرها الفصلية بـ 87.7% شركات

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1899.80 دولار للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وأمس الأربعاء قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "تحرز الكثير من التقدم" بشأن تشريع طال انتظاره للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.

وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.8% إلى 23.64 دولار للأوقية. وسجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع وبلغ 905.15 دولار للأوقية وصعد في أحدث تداولات 1.6% إلى 902.40 دولار للأوقية. وربح البلاديوم 0.7% إلى 2321.11 دولار للأوقية.