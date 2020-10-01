"الخليج للتدريب" تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على 60% من مدارس الرقي

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم الاتفاق مع ملاك شركة مدارس الرقي الأهلية المحدودة على تمديد مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع مُلاك شركة مدارس الرقي الأهلية المحدودة للاستحواذ المحتمل على نسبة 60% من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إنه تم تجديد المذكرة بنفس الشروط والأحكام السابقة، لفترة إضافية أخرى لمدة 90 يوماً من تاريخ 02-10-2020م، وذلك لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة.

كانت الخليج للتدريب قد أعلنت في 05-07-2020م توقيع مذكرة تفاهم مع مُلاك شركة مدارس الرقي الأهلية المحدودة، للاستحواذ المحتمل على 60% من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.