ثالث أكبر بورصة في العالم تتوقف عن العمل لهذا السبب 

علقت بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس، تداولات الأسهم ليوم كامل، إذ تسبب خلل فني في نظام التداول الإلكتروني في أسوأ توقف للخدمة تعاني منه ثالث أكبر سوق للأسهم في العالم على الإطلاق.

وتسبب توقف الخدمة في إحباط المستثمرين الساعين إلى شراء أسهم بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وقد يشوه مصداقية البورصة في الوقت الذي يضع فيه رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوجا التحول الرقمي كأولوية قصوى.

موضوع يهمك على الرغم من هبوط عدد المصارف في سويسرا بمصرفين اثنين وتقلص عدد موظفيها 1.2% وتباطؤ نمو أسهم الرهون العقارية على أساس... أرباح البنوك السويسرية ترتفع 1.1 مليار دولار في 2019 بنوك وتمويل

كما يأتي في الوقت الذي تأمل فيه طوكيو بجذب المزيد من البنوك ومديري الصناديق من هونغ كونغ، في ظل مخاوف للشركات حيال قانون جديد للأمن فرضته الصين.

وألقت البورصة باللوم في توقف الخدمات على مشكلة في الأجهزة الخاصة بنظام "آروهيد" للتداول الخاص بها، وفشل لاحق في التحول إلى جهاز احتياطي. وهذا أول يوم كامل يُعلق فيه نشاط البورصة منذ بدء التداول الإلكتروني بالكامل في 1999.

وقال مجموعة بورصة اليابان التي تدير بورصة طوكيو في بيان "بورصة طوكيو تعتزم حاليا استبدال الأجهزة واتخاذ خطوات، من بينها أعمال صيانة أخرى، لضمان التداول بشكل طبيعي اعتبارا من الغد فصاعدا".