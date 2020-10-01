427.5 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب للأسهم السعودية في سبتمبر

كشفت بيانات سوق الأسهم السعودية "تداول" أن صافي مشتريات الأجانب من الأسهم بلغ 427.5 مليون ريال خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقام الأجانب بعمليات شراء للأسهم بلغت قيمتها 18.07 مليار ريال في سبتمبر/أيلول، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 17.64 مليار ريال.

وكشفت البيانات أن صافي مشتريات المؤسسات السعودية من الأسهم بلغت 3.66 مليار ريال.

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واشترت المؤسسات السعودية أسهما بقيمة 14.40 مليار ريال في سبتمبر/أيلول، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 10.74 مليار ريال.

وسجلت سوق الأسهم السعودية أفضل أداء فصلي لها في 4 سنوات منذ عام 2016، وكسبت 14% في الربع الثالث من العام، وبذلك تكون السعودية الأفضل أداء بالربع الثالث بين أسواق الخليج، وأفضل ربع ثالث لها بـ16 عاما.

وحققت الأسواق الخليجية الأخرى مكاسب فصلية أيضاً، إذ ارتفعت سوق دبي بنسبة 8.3% في الربع الثالث من العام، بينما ارتفعت سوق أبوظبي بنسبة 5.13%.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت جميعها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 5.84%، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 7.13%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.43%.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 2.67%، في حين ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 11.98%، وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 9.48% في الربع الثالث.

وخارج أسواق الخليج، حققت بورصة مصر ارتفاعات فصلية بنسبة 2.21% .