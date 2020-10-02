سوق مصر تستقر بالمربع الأخضر وتحقق هذه المكاسب في أسبوع

تمكنت الأسهم المدرجة في البورصة المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية تجاوزت 4 مليارات جنيه، بدعم المشتريات العربية والأجنبية، مع استمرار المبيعات المحلية.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 4.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.66% بعدما صعد من مستوى 616.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 620.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق تعاملات أمس عند مستوى 11051 نقطة مقابل نحو 10911 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.28% بعدما أضاف نحو 140 نقطة.

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كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.25% مضيفاً نحو 26 نقطة بعدما ارتفع من 2064 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 2090 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% رابحاً نحو 281 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 12581 نقطة إلى نحو 12862 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% مضيفاً نحو 43 نقطة بعدما صعد من مستوى 4174 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 4217 نقطة في نهاية تعاملات أمس.

أيضاً، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% مضيفاً نحو 22 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2000 نقطة إلى نحو 2022 نقطة.

وأخيراً، صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% مضيفاً نحو 43 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2885 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2928 نقطة في نهاية تعاملات أمس الخميس.

على صعيد تعاملات أمس، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 370.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.1 ألف عملية لعدد 193 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 90% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 3.4%، والمستثمرين العرب على 6.61%.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على نحو 44.45% من إجمالي تعاملات أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 55.54%.