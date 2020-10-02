مع إصابة ترمب.. نيكاي يهوي لأدنى مستوى في 5 أسابيع

هوى المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى في 5 أسابيع اليوم الجمعة، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن التحاليل أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مما يزيد تعقيد آفاق الانتخابات الرئاسية الأميركية المتشابكة بالفعل.

وبعد يوم من تعليق التداول على جميع الأسهم بسبب خلل فني في النظام، خسر المؤشر نيكاي 0.67% إلى 23029.90 نقطة، رغم أنه تمكن من الإغلاق عند مستوى أعلى من متوسطه المتحرك في 25 يوما. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1609.22 نقطة.

موضوع يهمك قفز الدولار وبلغ الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا أعلى مستوياته في الأسبوع، اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد... بعد إصابة ترمب بكورونا..الأسهم الأميركية تهوي والين يحلق أسواق المال





وانخفض المؤشران بشدة بعد أن قال ترمب إنه والسيدة الأولى ميلانيا ترمب أصيبا بكوفيد-19 وسيبدآن حجرا صحيا على الفور، مما محا مكاسب مبكرة للمؤشرين.

وباع المستثمرون أسهما رابحة منذ بداية العام مثل شركات الأدوية وكذلك شركات حققت مكاسب في الآونة الأخيرة مثل شركات تشغيل السكك الحديدية.

وانخفضت أسهم شركات العقاقير داي-إيتشي سانكيو وأونو فارماسوتكل وشيونوجي 5.1% و4.1% و3.8% على الترتيب.

وتعرضت أسهم الشركات الحديدية لضغوط أيضا، إذ انخفضت أسهم الشركات الرئيسية الثلاث لتشغيل شبكات السكك الحديدية سكك حديد شرق اليابان وسكك حديد وسط اليابان وسكك حديد غرب اليابان 2.5% و2.6% و2.3%.

على الجانب الآخر، واصلت شركات تشغيل متاجر التجزئة، أحد أسوأ القطاعات المتضررة هذا العام، تعافيها القوي بعد أن حدثت الشركة الرائدة جيه.فرونت للتجزئة توقعاتها للأرباح هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم إيسيتان ميتسوكوشي 4.1% بينما ربح سهم تاكاشيمايا 3.5% وزاد سهم جيه.فرونت 2.5% ليحقق مكسبا أسبوعيا بنحو 17%.

وانخفضت أسهم مجموعة بورصة اليابان، الشركة الأم لبورصة طوكيو للأوراق المالية، 1.9% بينما خسر سهم فوجيتسو، المطورة لنظام البورصة، 2.8%.