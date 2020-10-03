أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع مع انحسار مخاوف إصابة ترمب

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، الجمعة، بعد خسائر في بداية الجلسة بسبب الأنباء عن إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"كوفيد- 19"، إذ يعلق المستثمرون آمالهم على مزيد من الدعم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% في نهاية أسبوع متقلب آخر بدأ بموجة من الأرباح في قطاعات منكوبة، وهو ما ساعد المؤشر القياسي على تسجيل مكسب أسبوعي 2%.

وبدأت البورصات الأوروبية الجلسة بخسائر فاقت 1% بعد أن قال ترمب إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا ودخلا في حجر صحي، وهو ما زاد الضبابية التي تكتنف الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر.

ومما أسهم في استقرار الأسواق عند الإغلاق الآمال في مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الوظائف تباطأ بأكثر من المتوقع في سبتمبر بأكبر اقتصاد في العالم.

في غضون ذلك، ازداد التضخم في منطقة اليورو نزولاً في النطاق السلبي الشهر الماضي، مما يرفع الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لزيادة التحفيز.

وتراجعت أسهم منطقة اليورو، في حين صعد المؤشر فايينشال تايمز 100 البريطاني 0.4% في نهاية أسبوع حافل فيما يتعلق بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.