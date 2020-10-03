مصر.. هذه الأسهم قفزت بنسب اقتربت من 1000% في 6 أشهر

تمكنت 10 أسهم من تحطيم المكاسب وتسجيل أكبر ارتفاعات في تاريخها خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد تصدر سهم الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة أكبر 10 أسهم حققت ارتفاعات في البورصة المصرية منذ مارس وحتى سبتمبر الماضي مرتفعاً بنسبة 968.52% من 5.40 جنيه إلى 57.70 جنيه ليربح السهم نحو 52.3 جنيه.

في المركز الثاني جاء سهم الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري بعدما صعد 825.20% مرتفعاً من مستوى 2.54 جنيه إلى 23.50 جنيه، ليربح السهم نحو 20.96 جنيه. تلاه في المركز الثالث سهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية الذي قفز بنسبة 807.69% من مستوى 0.39 جنيه إلى 3.54 جنيه رابحاً نحو 3.15 جنيه.

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وحل سهم المجموعة المصرية العقارية في المركز الرابع بعدما ارتفع بنسبة 721.53% مرتفعاً من مستوى 1.44 جنيه إلى نحو 11.83 جنيه ليربح السهم نحو 10.39 جنيه. تلاه في المركز الخامس سهم الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية الذي صعد بنسبة 656.84% من مستوى 2.34 جنيه إلى نحو 17.71 جنيه ليربح السهم نحو 15.37 جنيه.

وفي المركز السادس حل سهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير الذي قفز بنسبة 612.33% مرتفعاً من مستوى 1.46 جنيه نحو إلى 10.40 جنيه، ليربح السهم نحو 8.94 جنيه. وجاء سهم شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية في المركز السابع بعدما صعد بنسبة 606.62% مرتفعاً من مستوى 3.17 جنيه إلى نحو 22.40 جنيه ليربح السهم نحو 19.23 جنيه.

وجاء سهم شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية في المركز الثامن بعدما قفز بنسبة 605.62% مرتفعاً من مستوى 0.89 جنيه إلى نحو 6.28 جنيه ليربح السهم نحو 5.69 جنيه. كما قفز سهم الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر" الذي جاء في المركز التاسع بنسبة 540.32% مرتفعاً من مستوى 0.62 جنيه إلى نحو 3.97 جنيه ليربح السهم نحو 3.35 جنيه.

أخيراً في المركز العاشر جاء سهم شركة النصر للأعمال المدنية الذي قفز بنسبة 525.2% مرتفعاً من مستوى 4.88 جنيه إلى نحو 30.51 جنيه ليربح السهم نحو 25.63 جنيه.