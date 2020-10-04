"أسيج": "ساما" لا تمانع زيادة رأس المال لـ291 مليون ريال

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" استلامها خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على زيادة رأس مال الشركة من 141 مليون ريال إلى 291 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في 16 يناير 2020، بتخفيض رأس مالها ومن ثَم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة إن "ساما" اشترطت استيفاء جميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى علماً أن عدم ممانعة المؤسسة صالحة لمدة سنة من تاريخه. كما يجب تزويد المؤسسة بتحديث ربعي بشأن الإجراءات المتخذة لعملية زيادة رأس المال.

وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها.