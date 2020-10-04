"سبكيم" تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها المخصصة كأسهم خزينة

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات " سبكيم "، أنها قامت بتاريخ 30 سبتمبر 2020، من الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها المخصصة كأسهم خزينة.



وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنها قامت بشراء 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 39.02 مليون ريال وبمتوسط سعر 15.60 ريال للسهم.

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وأشارت الشركة إلى أنه بعد عملية الشراء فإن الشركة أصبحت تحتفظ حتى الآن بعدد 2.5 مليون سهم كأسهم خزينة.



تجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لعملية الشراء.

علما أن عدد الأسهم المشتراة في المرحلة الأولى لا يشمل أسهم البرنامج التحفيزي لشراء الأسهم للموظفين والبالغ عددها (1,053,934) سهم .

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، قد وافت في اجتماعها في إبريل الماضي، على شراء الشركة لعدد يصل إلى 73.13 مليون سهم من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة، وذلك لارتياء مجلس الإدارة بأن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.