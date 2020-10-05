تحسن صحة ترمب وآمال التحفيز يقفزان بالأسهم الأميركية

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع، اليوم الاثنين، بعد أن قال الأطباء إن الرئيس دونالد ترمب قد يخرج من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19، بينما تعززت المعنويات أيضا بفضل الآمال في تحفيز مالي جديد.



وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 142.61 نقطة بما يعادل 0.52% ليصل إلى 27825.42 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 18.83 نقطة أو 0.56%، مسجلاً 3367.27 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 94.09 نقطة أو 0.85% إلى 11169.11 نقطة، بحسب ما ورد في "رويترز".

الأسهم الأسيوية تتفاعل إيجابا

وتفاعلت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية إيجاباً، مع أنباء عن تحسن حالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما يسمح بمغادرته المستشفى لاحقاً.

وسجلت مؤشرات الأسهم في اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية ارتفاعات قوية في تداولات اليوم، كما سجل مؤشر الأسهم الأميركية "إس أند بي 500" للعقود الآجلة ارتفاعاً أيضاً.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.23% إلى 23312.14 نقطة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74% إلى 1637.25 نقطة، إذ ربحت الأسهم التي تزيد قميتها الحقيقية عن أسعارها 2.2%، متفوقة على زيادة 1.37% للأسهم المرتبطة بالنمو على مؤشر أسهم النمو ضمن توبكس.

وعلى وجه الخصوص، تعافت أسهم شركات السكك الحديدية بشكل كبير من خسارة تكبدتها يوم الجمعة، وهو ما يعود لأسباب منها الآمال في زيادة الطلب على السفر، بسبب حملة حكومية لتشجيع السياحة الداخلية في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق الكثير من الحدود الدولية بسبب فيروس كورونا.

وينتظر المستثمرون أيضا تطورات محادثات في واشنطن بشأن حزمة إنقاذ تتعلق بفيروس كورونا بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أمس الأحد إحراز تقدم في المباحثات.

وتراجع الدولار قليلا أمام سلة من العملات، لكن مؤشره ظل قريبا من نطاقات شهدها في الآونة الأخيرة وانخفض أقل من 0.1% خلال اليوم إلى 93.785.