السعودية تبدأ اليوم التداول بعملة "البوليمر"

كشفت "مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)" النقاب عن طرح فئة خمسة ريالات من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ بدءاً من اليوم الاثنين.

وأوضحت "مؤسسة النقد" أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر أن تكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية ذاتها المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بها، مبينة أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اليوم جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حالياً، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأشارت "مؤسسة النقد" إلى أن طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة تمت وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بكثير من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، لافتة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار "رؤية المملكة 2030"، فيما تضمن ظهر الورقة صورة لزهور برية من المملكة.

إلى ذلك، قال الدكتور نايف الشرعان، مدير إدارة العملة في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مقابلة مع قناة "العربية": إنه تقرر طرح فئة خمسة ريالات من العملة المصنوعة من مادة البوليمر، والتي ستخضع للتجربة بدءا من تداولها غدا الاثنين.

وأضاف "التجربة الآن حديثة ونترقب نتائج الدراسة بعد عدة أشهر ومدى تحمل هذه الفئة وبعد ذلك تكون الرؤية أكثر وضوحا لتعميم التجربة على عملات أخرى".

وأوضح الشرعان أن "ساما" أولت أهمية كبيرة للجودة وإصدار الأوراق النقدية وصولا لرؤية لتطوير العملة الوطنية وطرحها للتداول بدءا من غدا، وسوف يتم تداولها مع الفئة الموجودة حاليا.

وقال "بطبيعة الحال صناعة البوليمر بدأت قبل أكثر من 30 عاما في عام 1988، وكانت أستراليا أول دولة تدخلها في صناعة العملة الوطنية ووصلت لجودة عالية ودرجة تحمل مرتفعة، وهي تدخل في عملات أكثر من 30 دولة حول العالم".

وأوضح أن اختيار فئة الخمسة ريالات لأنها أكثر عرضة لظروف التداول والمناخ المختلفة، ومادة البوليمر أكثر مقاومة وتهيئة لتكون قابلة للأحبار، كما لا توجد فيه مسامات ومتماسك ولا يمتص الرطوبة، لأن صناعة العملة من البوليمر مرت بظروف وتطورات كبيرة، وظروفنا مختلفة عن ظروف التداول في هذه الدول.

وأكد أن التقنية تطورت لتتحمل درجات الحرارة العالية.

الشرعان أوضح أن العملة المصنوعة من البوليمر تتوفر بها كافة العلامات الأمنية مثل الحبر المتغير بصريا والطباعة البارزة والكتابات الدقيقة والعديد من العلامات الأخرى.