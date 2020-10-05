الذهب يتراجع مع تلميح أطباء لمغادرة ترمب المستشفى اليوم

انخفض الذهب اليوم الاثنين، إذ أدت إشارة البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "يستجيب جيدا" لعلاج كوفيد-19 إلى تحسن المعنويات عالميا، مما سحب أموالا من المعدن الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 %، إلى 1892.01 دولار للأوقية (الأونصة) في تعاملات اليوم الاثنين.

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وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 %، إلى 1897.10 دولار.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس إن التقارير الايجابية عن صحة الرئيس ترمب تدعم المعنويات بينما تضغط على الذهب، مضيفا أن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة تظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية.

قال أطباء معالجون لترمب إن صحته تتحسن وقد يعود للبيت الأبيض اليوم.

لكن خبراء آخرين يحذرون من أن حالة ترمب قد تكون خطيرة.

ونزل الدولار 0.1%، مقابل عملات منافسة، في حين ارتفعت أسواق الأسهم، إذ ساهم تعافي ترمب في تهدئة أسواق المال.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 %، إلى 23.73 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9 %، إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3%، إلى 2302.14 دولار.