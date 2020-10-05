هذه توقعات الراجحي المالية لنتائج الشركات السعودية بالربع الثالث

توقعت شركة الراجحي المالية في تقرير لها أن تحقق أرباح الشركات السعودية المدرجة بالبورصة أداء إيجابيا في الربع الثالث نظرا لانخفاض المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.

وقالت الشركة، في تقرير لها إن مؤشر السوق المالية السعودية ( تداول ) حقق مكاسب بنسبة 15% تقريبا في الربع الثالث، مدعوما بشكل أساسي بتحسن أسعار النفط ، كما كان مدعوما أيضا بفتح الأنشطة الاقتصادية.

قطاع البتروكيماويات

وتتوقع الراجحي أن تتحسن أداء الشركات في القطاع على أساس ربعي بسبب حدوث ارتفاع في حجم الطلب مقرونا بالفروقات الأفضل في أسعار المنتجات بالإضافة إلى عدم وجود أي انخفاض إضافي في قيمة الأصول.

وأضافت أن الطلب على المنتجات البتروكيماوية انتعش في الربع الثالث، مدعوما بفتح الأنشطة الاقتصادية بصورة تدريجية في معظم أنحاء العالم.

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قطاع التجزئة

وتوقع التقرير انخفاضا برقم أحادي منخفض في معدل نمو إيرادات شركات التجزئة العاملة في مجال السلع الإلكترونية كما يتوقع بعض الانخفاض في الهوامش بسبب عمليات الترويج والتخفيضات .

وبالنسبة لشركات التجزئة العاملة في مجال السلع الاستهلاكية اليومية، يتوقع التقرير أن يكون هذا الربع جيدا لها وذلك لأن الاتفاق على الأغذية والمشروبات قد ظل جيدا بشكل نسبي في ظل زيادة القيمة المضافة.

وعزى التقرير توقعاته إلى توجه المستهلكين السعوديين للإنفاق محليا في ظل غياب نشاط السياحة .

قطاع الأسمنت

وتتوقع شركة الراجحي أن ترتفع مبيعات الربع الثالث لشركات الأسمنت بقوة على أساس سنوي، نظرا للطلب القوي في جميع أنحاء المملكة بعد تخفيف إجراءات الحظر والعودة التدريجية للنشاطات التجارية.

ومن المتوقع تحقيق نمو من رقم احادي مرتفع خلال 2020 نتيجة لفتح النشاطات الاقتصادية والارتفاع المتوقع في قروض الرهن العقاري .

ويرى التقرير أن السنة المالية 2020 ككل ، سوف تكون ايجابية للقطاع مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع قروض الرهن العقاري.

وتتوقع الراجحي ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 7-9 % في الطلب على الأسمنت خلال السنة المالية 2020.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تعلن الشركات التي نقوم بتغطيتها عن ارتفاع بنسبة 24.7 % على أساس سنوي في إيراداتها في الربع الثالث، وفقا للتقرير. ويعزى ذلك أساسا إلى حدوث نمو قوي في حجم المبيعات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى جانب أسعار الأسمنت المستقرة.

قطاع الاتصالات

بالنسبة لقطاع الاتصالات ، فإن تحديد أعداد الحجاج وانخفاض إیرادات التجوال، إلى جانب تأثير زيادة القيمة المضافة، من المتوقع أن يكون لها جميعها تأثير على إيرادات القطاع، وفقا للراجحي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن رسوم الفائدة المنخفضة يمكن أن تساعد في التعويض عن بعض الانخفاض في الإيرادات.

ونظرا لإعادة جدولة تمويل ديونها، فسوف يكون هناك احتمال لوجود بعض تكاليف الفائدة الإضافية لمرة واحدة لشركة زين السعودية.

قطاع الأغذية والمشروبات

من المتوقع أن يستمر قطاع الأغذية والمشروبات في زخمه الارتفاعي الذي تحقق في النصف الثاني 2020.

وقالت الراجحي في تقريرها: "نتوقع تحقيق نمو من رقم أحادي مرتفع لشركات الأغذية والمشروبات التي نقوم بتغطيتها".

قطاع الرعاية الصحية

من المحتمل أن تظل نتائج الربع الثالث إيجابية بقطاع الرعاية الصحية ويعزى ذلك لسبب أساسي هو ارتفاع عدد المرضى، وفقا للتقرير.

وأشار إلى أن القطاع سيتأثر جزئيا بالانخفاض في عدد مراجعي العيادات الخارجية.

ويتوقع نمو الإيرادات في حدود رقم أحادي متوسط مدعوما بالارتفاع في معدل استغلال الطاقة التشغيلية للمستشفيات، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع عدد المراجعين بسبب مرضى فيروس كورونا وكذلك المرضى العاديين لإجراء عمليات جراحية عادية .

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات شركات قطاع الرعاية الصحية التي تقوم الشركة بتغطيتها ، بنسبة 6.4% على أساس سنوي، بينما يتوقع أن ينمو صافي الربح بنسبة 34% على أساس سنوي نتيجة لتوقع تحقيق فعالية في التكلفة.

قطاع التأمين

من المتوقع أن يستفيد قطاع التأمين بسبب انخفاض المطالبات نتيجة الحظر الأولي خلال الأيام الأولى من جائحة كرونا، وفقا للراجحي.