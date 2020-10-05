الموافقة على زيادة رأس مال "سافكو"‏ لـ4.76 مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" زيادة رأس مالها من 4.166 مليار ريال إلى 4.760 مليار ريال وذلك عن طريق إصدار 59,4 مليون سهم عادي لغرض الاستحواذ على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

وذكرت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية إنه سوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

موضوع يهمك أعلن كل من بيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي التوصل إلى تسوية لديون مستحقة على شركة أعيان للإجارة والاستثمار... تسوية بـ114.3 مليون دولار لـ"أعيان" مع بيتك والتجاري شركات

وقالت إنه يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

ولفتت إلى إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.