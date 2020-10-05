تفوق سعودي على أسواق الخليج.. وأسهم العقار تضغط على دبي

أغلقت معظم أسواق الشرق الأوسط الرئيسية على انخفاض، اليوم الاثنين، إذ ضغطت خسائر أسهم قطاع العقارات على مؤشر دبي، في حين خالفت السوق السعودية الاتجاه العام لتغلق على ارتفاع.



وصعد المؤشر القياسي السعودي 1% ، حيث ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 2.1%، وتقدم مصرف الراجحي 1.1%، بحسب ما ورد في "رويترز".



نقلت رويترز اليوم عن مصدر بقطاع النفط قوله إن المملكة صدرت 6.1 مليون برميل يوميا من الخام في سبتمبر أيلول، وهو ما يزيد قليلا على مستويات أغسطس آب، وأبقت الرياض على الإنتاج دون تغيير يذكر عند 8.974 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

موضوع يهمك قال مصدر مطلع بقطاع النفط اليوم الاثنين إن السعودية صدرت 6.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام في سبتمبر أيلول، وهو ما... مصادر: السعودية صدرت 6.1 مليون برميل من النفط في سبتمبر طاقة





وتراجع المؤشر الرئيسي لأسهم دبي 0.9%، متأثرا بنزول سهم إعمار العقارية القيادي 1.8% وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1%.



وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1% بفعل خسارة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.2% وتراجع سهم الدار العقارية 1%.



لكن سهم الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي ارتفع 0.8%، بعد إبرام آي.إتش.سي فود القابضة التابعة لها صفقة بقيمة 225 مليون دولار مع مجموعة دال لتطوير أراض زراعية بولاية نهر النيل السودانية.



وكشف مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات عاد للنمو في سبتمبر أيلول، لكن الشركات واصلت تقليص الوظائف وسط مشكلات تتعلق بتدفق السيولة ومخاوف حيال معاودة فرض قيود لاحتواء فيروس كورونا المستجد.



وفي الأسبوع الماضي، سجلت الإمارات أعلى عدد إصابات يومي بالفيروس عند 1158 بعد ارتفاع في وتيرة الإصابات اليومية على مدار الشهرين الأخيرين عزته السلطات إلى ضعف الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.



وفي قطر، أغلق المؤشر دون تغير، وخسر سهم مصرف قطر الإسلامي 1%.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6% وتراجعت معظم أسهم المؤشر مثل سهم شركة ابن سينا فارما الذي هبط 3.6%.