عناية للتأمين وأمانة للتأمين تبدآن مناقشات مبدئية لدراسة اندماج الشركتين

أعلنت شركتا أمانة للتأمين وعناية السعودية للتأمين التعاوني عن بدء مناقشات مبدئية مع شركة أمانة للتأمين التعاوني لدراسة احتمالية اندماج الشركتين.

وقالت الشركتان إن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين، ولكن فقط ليتم استكشاف إمكانية وجود منفعة متبادلة بين مساهمي الشركتين.

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وأوضحتا أنه وفي حال تم الاتفاق المبدئي على الاندماج سوف يتم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بين الشركتين لتقييم جدوى الاندماج ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج

وقالت إنه سيتم إطلاع المساهمين عن أي تطورات قادمة في هذا الخصوص، وفقاً لمتطلبات الإفصاح التنظيمية ذات الصلة.