نيكاي يبلغ أعلى مستوى في أسبوع بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض

أغلقت الأسهم اليابانية قرب أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض عقب تلقيه علاجا في مستشفى من كوفيد-19، مما قلص المخاوف بشأن الضبابية السياسية.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.52% إلى 23433.73 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52% إلى 1645.75 نقطة. ولم يسجل المؤشران هذه المستويات منذ 30 سبتمبر/أيلول.

واقتفى المستثمرون أثر الإغلاق الإيجابي لوول ستريت الليلة الماضية حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية بقوة بفضل آمال التحفيز ونبأ عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض بعد ثلاث ليال قضاها في المستشفى.

وصعدت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات اليابانية، إذ استفادت من ارتفاع المؤشر ناسداك أكثر من اثنين بالمئة الليلة الماضية.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 2.41%، بينما أغلق سهم ديسكو كورب مرتفعا 1.74%.

وربح سهم باناسونيك ما يزيد عن 2% وأغلق سهم تويوتا موتور مرتفعا 0.71%، بعد أن قال مشروعهما المشترك للبطاريات إنه سيؤسس خط إنتاج في غرب اليابان لصنع وحدات طاقة ليثيوم-أيون للسيارات الهجينة بدءا من 2022.

ومن بين الأسهم التي سجلت أداء يفوق سائر السوق هينو موتورز الذي قفز 6.36%، بعد أن قالت تويوتا أمس الاثنين إن الشركتين ستطوران على نحو مشترك شاحنة كهربائية للخدمة الشاقة تعمل بخلايا الوقود في سوق أميركا الشمالية.

ونزل سهم مجموعة بورصة اليابان، التي تملك بورصة طوكيو، 3.29%، بعد أن قالت البورصة إنها عينت أربعة أعضاء خارجيين بمجلس الإدارة في لجنة للتحقيق في عطل للتداولات الأسبوع الماضي.

كما نزل سهم فوجيتسو لتطوير الأنظمة 0.7%، إذ تواصل الشركة فحص سبب العطل.