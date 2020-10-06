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الموافقة على زيادة رأسمال الشركة السعودية لصناعة الورق

المصدر: دبي - العربية.نت
صناعة الورق (تعبيرية)
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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب الشركة السعودية لصناعة الورق زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وبحسب بيان نشر على موقع هيئة السوق المالية فإن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية لصناعة الورق المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

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#سوق السعودية, #الأسهم السعودية, #صناعة الورق, #السعودية
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